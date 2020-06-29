موظفو حكومة عجمان يعودون لمقار عملهم الأربعاء بنسبة 75%

المصدر: وام

أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان زيادة النسبة المقررة للعودة إلى مقار العمل كحد أدنى 75% اعتباراً من بعد غد "الأربعاء"، الأول من يوليو، في إطار العودة التدريجية لموظفي كل الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تتزايد تدريجياً بناء على المستجدات.

جاء ذلك بناء على التعميم الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وبناء على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 بشأن الإدارة الفعالة للأزمات في حكومة عجمان، وقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020م بشأن القرارات التنفيذية اللاحقة للاجتماع الرابع للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان لعام 2020م.

ونص التعميم على استمرار استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، شريطة ألّا تتطلب مهامهم الوظيفية وطبيعة عملهم ضرورة الوجود في مقر العمل.

وتضم حالات الاستثناء الموظفات الحوامل بناء على تقارير طبية معتمدة، والمصابين بأمراض مزمنة والأمراض التنفسية وحالات ضعف المناعة بناء على التقارير الطبية المعتمدة من الجهات المختصة في الدولة، والموظفين من فئة كبار السن (فوق 60 عاماً)، وأصحاب الهمم، والموظفات اللاتي لديهن أبناء ملتحقين بالدراسة من الصف التاسع فما دون، وذلك حتى انتهاء العام الدراسي الحالي.

كما تم تأكيد ضرورة التزام كل الجهات الحكومية بإجراء الفحوص الدورية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للموظفين.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، المدير العام للدائرة، أن القرار جاء بهدف تنظيم بعض المستجدات الخاصة بالعودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية في إمارة عجمان، ولضمان استمرارية الأعمال والخدمات في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الموظفين، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحث السويدي جميع الجهات الحكومية والموظفين على التقيد بإجراءات السلامة وفق الأدوات والإرشادات الصحية المعمول بها في الدولة، بما يضمن استمرارية العمل والحفاظ على سلامة الموظفين والمتعاملين.

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