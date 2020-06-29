الإمارات تسجل 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك خلال الإحاطة الإعلامية اليوم عن إجراء 43551 فحصا جديدا، والكشف عن 449 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 48,246 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 665 حالة شفاء جديدة من مرض #كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 37,076 حالة.

واعلنت عن وفاة شخص من المصابين بمرض كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 314 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في #الإمارات 10,856 حالة حتى الآن

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