لجنة الشكاوى بـ«الوطني» تناقش 25 شكوى

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة اجتماعات منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 وحتى الآن من بينها اجتماع واحد عن بعد، ناقشت خلالها 25 شكوى تم البت فيها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، فيما تم حفظ 11 شكوى بعد الاطلاع على مبررات الجهات المعنية.

يترأس اللجنة علي جاسم أحمد وتضم في عضويتها كلاً من هند حميد العليلي «مقررة اللجنة»، وعائشة رضا البيرق، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي، وكفاح محمد الزعابي، وحميد علي العبار الشامسي.

وأشاد جاسم بدور اللجنة وإسهامها في إنجاح أعمال المجلس خلال الدور الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

وذكر أن اللجنة خلصت إلى عدد من التوصيات والمقترحات في إطار عملها ضمن النظام الداخلي للمجلس تهدف جميعها إلى ترجمة رؤى القيادة العليا وتحقيق طموحات المواطنين، لافتاً إلى أن التوصيات تضمنت من بين أمور عدة ابتكار آلية جديدة للتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى لتسريع الرد على مخاطبات اللجنة بشأنها ووضع خطة تهدف إلى سرعة الرد عليها بخصوص القبول المبدئي للشكوى من عدمه.

جدير بالذكر أن لجنة الشكاوى تختص ببحث الشكاوى الواردة إلى المجلس ومتابعتها وتلقي الإجابات اللازمة عليها وإعداد تقرير سنوي عنها لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

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