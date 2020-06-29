اختتام حملة الفحوصات الشاملة في المناطق الصناعية بالظفرة

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت بنجاح حملة المسح والفحوصات الشاملة في المناطق الصناعية بالظفرة، بعد أن استطاعت خلال 10 أيام احتواء انتشار فيروس كوفيد-19 بين سكان تلك المناطق، في إطار مشروع المسح الوطني.

وشملت الحملة التي نفذتها دائرة الصحة بالتعاون مع الجهات المختصة، المناطق الصناعية في كل من مدينة زايد وغياثي والمرفأ وليوا والسلع، وسهلت وصول خدمات الرعاية الصحية وتقديم أشكال مختلفة من الدعم لسكان تلك المناطق.

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