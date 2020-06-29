مجلس الشؤون الاستراتيجية يناقش سياسات الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز جاهزية البنية التحتية

المصدر: وام

ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي عُقد عن بُعد، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بقدرات البنية التحتية وغيرها من النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على نتائج دراسة ركزت على سبل الارتقاء بالخدمات الحكومية في مراكز الخدمة لدى الجهات الحكومية والتي أعدها مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتنسيق مع دائرة المالية ودائرة الموارد البشرية لحكومة ودائرة مدينة دبي الذكية.

وشملت الدراسة خمسة أنواع رئيسية من القنوات المعتمدة في حكومة دبي تقدم أكثر من 2250 خدمة منها 274 خدمة رئيسية يتم العمل على تحويلها جميعا إلى خدمات رقمية لتعزيز التوجهات العامة نحو التحوّل الذكي وتوفير الخدمات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية.

وخلصت الدراسة إلى وضع خطة لتصور شامل للمراكز المشتركة والمراكز الذكية المشتركة وذلك لتوحيد الجهود وإثراء تجربة المتعامل وزيادة كفاءة القنوات الحكومية، وتوجيه وتثقيف المتعاملين على الخدمات الرقمية.

وفي إطار رؤية حكومة دبي وتوجهاتها لتعزيز ورفع كفاءة بنيتها التحتية لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في المستقبل، استعرضت بلدية دبي خلال الاجتماع استراتيجية دبي لمياه الصرف الصحي، حيث ركز العرض على النظام الحالي لمحطات الرفع في الإمارة والتوقعات المستقبلية للنمو السكاني ومياه الصرف الصحي، والخيارات المستقبلية لمنظومة الصرف الصحي.

كما تطرق العرض إلى نسبة التوقعات المستقبلية للنمو السكاني في دبي الأمر الذي يسفر عن زيادة تفوق 50% في كميات مياه الصرف الصحي ..ومن المتوقع أن يسفر مشروع الأنفاق العميقة بالشراكة مع القطاع الخاص من شأنه تطوير كفاءة وفعالية منظومة الصرف الصحي، وتضم دبي 13 محطة ضخ رئيسية وأكثر من 70 محطة فرعية، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطات نحو مليون متر مكعب يومياً، ويصل استهلاكها من الطاقة إلى 273 جيجاواط/ساعة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات ضمن مختلف القطاعات، في سبيل بلوغ الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاه المجتمع.

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