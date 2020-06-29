10 سنوات سجناً لزائر أخفى الكوكايين في مقابض حقيبته

المصدر: دبي - رامي عايش

أصدرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بحق زائر أفريقي في الأربعينيات من عمره لإدانته بجلب 23 كبسولة بلاستيكية احتوت على 825 غراماً كوكايين، حاول تهريبها عبر إخفائها في مقابض حقيبة سفره.

وشهد مفتش في جمارك دبي، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباح يوم الواقعة في مارس الماضي، من قسم الأجهزة الداخلية لمتابعة حقيبة «المتهم» التي عُثر داخل مقابضها على كبسولات السموم المذكورة بعد ضبطها وتفتيشها، مشيراً إلى أن الأخير حاول إنكار صلته وعلاقته بالحقيبة، مدعياً أنها ليست له، غير أنه تم نقله إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي لاستكمال الاجراءات اللازمة بحقه.

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