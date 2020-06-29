قضاء أبوظبي: استمرار التقاضي عن بعد في أغلب القضايا بعد انتهاء كورونا

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أثمرت البرامج والمبادرات التي أطلقتها دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في إدارة تقنية المعلومات، خلال الفترة الحالية، في ترسيخ جهود استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظام العمل عن بعد، الامر الذي تجلي في زيادة القدرة الاستيعابية لمستخدمين نظام التقاضي عن بعد، ليصبح قادرا على استيعاب ما يقارب 10 آلاف مستخدم من القضاة والمتعاملين والموظفين والمتقاضين في آن واحد، فضلاً عن توفير نحو 7 ملايين درهم عبر ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة.

ونوهت الدائرة إلى حزمة من الإجراءات التي اتخذتها شملت، استحداث آلية لتسليم مستحقات العمال من خلال توصيلها إلى مقار إقامتهم، واعتماد المرحلة الثانية من نظام الإيرادات الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني على الحوالات البنكية، وإلغاء التعامل بالشيك في العديد من التعاملات، وتركيب 10 أجهزة للإيداع والدفع الالكتروني في مركز شرطة العاصمة واعتماد الدفع عن طريق الرسائل النصية.

جاهزية

وأكد أحمد ابراهيم المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في دائرة القضاء في أبوظبي أن البنية التحتية للمحاكم حالياً تتوافق مع العمل عن بعد، حيث تم العمل على ان تراعي المباني الجديدة للمحاكم إجراءات التقاضي عن بعد بشكل أكبر، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدائرة نجحت في تطبيق نظام التقاضي عن بعد، وأن المرحلة المقبلة ولاسيما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا ستشهد استمرار للتقاضي عن بعد في أغلب القضايا باستثناء القضايا التي تستوجب الحضور لقاعات المحاكمات.

وأشار خلال الملتقى الاعلامي ال 69 دائرة القضاء، الذي عقد الاثنين – عن بعد – تحت عنوان "الاستدامة التشغيلية أرقام وإحصائيات" إلى أن البنية التحتية لدائرة القضاء جاهزة بنسبة 100 % لاستمرارية تطبيق التقاضي عن بعد، لافتا إلى تطبيق ما يقارب 150 مشروع وفكرة تطويرية في التحول الرقمي بما كان له دورا كبيرا في انجاح التقاضي عن بعد.

ولفت إلى أن إدارة تقنية المعلومات نجحت خلال الأسبوع الماضي في زيادة القدرة الاستيعابية لمستخدمين نظام التقاضي عن بعد، حيث أصبح قادرا على استيعاب ما يقارب 10 آلاف مستخدم من القضاة والمتعاملين والموظفين والمتقاضين في آن واحد.

وحول الوفر المالي الذي تحقق نتيجة التقاضي عن بعد أشار المرزوقي إلى توفير 7 ملايين درهم في مجال ترشيد الطاقة والطاقة البديلة، مشيرا إلى إنجاز ( 18 ) مشروعا تشغيليا و إنجاز 8 آلاف من متطلبات مبادرة كفائي ، وتنفيذ 6 آلاف طلب صيانة و أمر عمل.

وأكد حرص الدائرة منذ بداية أزمة كورونا على اتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى ضمان استمرارية الأعمال، وتحقيق الاستدامة التشغيلية للخدمات القضائية والإدارية والمحافظة على السلامة والصحة العامة من خلال مراعاة التدابير الاحترازية وتسهيل وتسريع الإجراءات على (الموظفين والمتعاملين والموردين ) .

وحول الاجراءات التي اتخذت للمتعاملين لفت إلى إضافة العديد من التحسينات على بوابة الدائرة الإلكترونية، وإنشاء بريد إلكتروني خاص بالمتعاملين، وإطلاق برنامج "واتساب التحضير"، واستحداث خدمتي ( طلبات التنفيذ لوكيل قانوني وطلبات المحاكم لوكيل قانوني إلكترونيا.

توصيل

وأشار إلى وضع آلية لتسليم مستحقات العمال من خلال توصيلها إلى مقار إقامتهم، واعتماد المرحلة الثانية من نظام الإيرادات الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني على الحوالات البنكية، حيث تم اعتماد 525 حوالة في اليوم الأول من إطلاق الخدمة ، وإنشاء اكثر من بريد إلكتروني لتلقي استفساراتهم وشكاواهم، فضلا عن إنشاء نظام إلكتروني لإدارة خطط التطوير الفردية.

كما انتهت المنصة الذكية من إجراءات تسويات اشتراكات التقاعد لنحو 1713 موظفاً.

ولفت إلى أن الدائرة مع بداية الجائحة اتخذت عددا من الاجراءات الأخرى للمحافظة على السلامة والصحة العامة كتعقيم مبان الدائرة في أبوظبي والعين والظفرة، وإلغاء كافة الفعاليات والدورات التدريبية، وغلق الحضانة وغرفة الأمومة النادي الرياضي والنادي الصحي ودور العبادة بمقر الدائرة وإلغاء التوقيع من خلال البصمة باليد .

وتركيب بوابات عند مداخل الدائرة مزودة بأجهزة كاشف الحرارة والاعلان عن قيد الدعاوى وتحضيرها عن بعد من خلال الرسائل النصية ووضع ضوابط تعطي الأولوية لكبار السن والحوامل والمخالطين وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى تشكيل فريق عمل إدارة مخاطر فیروس كورونا والتنسيق مع مدير عام القرى العمالية بأبوظبي لتوفير مكتب للدائرة بالقرى العمالية المعتمدة ليتمكن العمال من الحصول على الخدمات القضائية والعدلية دون الحاجة للحضور المحاكم.

انجازات

وتطرق المرزوقي إلى انجازات القطاع مشيرا إلى إنجاز ( 21,481 ) معاملة في مجال خدمات الموظفين وإنجاز ( 340 حجزا ماليا وأمر شراء ) وسداد ( 1198 ) فاتورة للموردين والمصروفات التشغيلية، والانتهاء من 11 ألف معاملة ضمن الرواتب والمزايا والعلاوات، علاوة على إنجاز 245 ألف معاملة في مجال الإيرادات، و32 ألف معاملة في مجال الأمانات.

وفي مجال الدعم الفني والتقني لفت إلى إنجاز أكثر من ( 580 ) طلبا تحسينيا على الأنظمة والبرامج ، وإغلاق ( 2650 بلاغا ضمن مبادرة عطاء في عملي وسلامة في بيتي و 22 ألفا في مجال الرد على الاستفسارات المختلفة الواردة عبر البريد والهاتف وإنجاز 300 طلب فيما يتعلق بالبنية التحتية والتشغيل ، فضلا عن إنجاز ( 240 ) معاملة في مجال متطلبات طرح المناقصات وإبرام العقود ، وتوفير 6200 طلب في مجال الدعم اللوجستي.

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