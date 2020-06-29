استعراض توجهات الموارد البشرية 2021 في شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الـ 6 للجنة العليا الدائمة للقيادة، الذي جرى عن بعد، ودعا القائد العام لشرطة الشارقة، كل المسؤولين إلى المحافظة على جودة الأداء والارتقاء بمنظومة العمل الشامل بمختلف القطاعات الشرطية، واستعرض الاجتماع أبرز التوصيات، التي خلصت إليها اجتماعات القيادة السابقة، والنتائج التي تمخضت عنها، كما ناقش تقرير الفريق الطارئ للخدمات الداخلية والخارجية للقيادة، وتوجهات الموارد البشرية لعام 2021، إلى جانب عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الأمنية.

وفي ختام الاجتماع أعرب القائد العام لشرطة الشارقة عن شكره للحضور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الرضا في ما يتعلق بالخدمات المقدمة للجمهور وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع.

وشارك في الاجتماع العميد عارف محمد الشريف مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية، والعميد عارف هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من مديري الإدارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

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