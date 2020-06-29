السماح بدخول أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع دائرة الصحة-أبوظبي وشرطة أبوظبي عن السماح بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.

ويتم إثبات نتيجة الفحص عن طريق تطبيق الحصن أو رسالة نصية من أي مستشفى أو أي مركز من مراكز التابعة لبرنامج المسح الوطني في الدولة. ويستثنى من ذلك حركة نقل البريد والبضائع بكل أنواعها.

ودعت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في المركبات، مع استمرار منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها. يأتي ذلك مع الاستمرار بتحقيق المزيد من المؤشرات الإيجابية لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19” في الإمارة.

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