«جاهزين 24/7» لصيانة المساكن المتضررة من الحريق

المصدر: عجمان - وام

أطلقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، بالتعاون مع الدفاع المدني في عجمان، خدمة «جاهزين 24/7» لصيانة المساكن المتضررة التي تتعرض للحريق.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: «إن إطلاق هذه الخدمة يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة التعامل الفوري مع المساكن المتضررة من الحريق وتلبية متطلبات المتضررين بشكل سريع، بهدف توفير الحياة الكريمة لأفراد المجتمع من خلال الاستجابة لهذه الحالات، وهو ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للتسامح».

وأوضحت أن هذه الخدمة تتضمن تلبية حاجة الفئة المذكورة بتدخل سريع وتوفير سكن بديل لهم، والقيام بأعمال الصيانة وتأثيث المسكن وتركيب الإلكترونيات لسد حاجة السكن الذي تعرض للحادث بشكل كامل، مشيرة إلى أنه تم وضع رابط الخدمة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hrnf.ae للدخول عن طريق الهاتف المتحرك ومنها يمكن التواصل مباشرة مع المهندس بمؤسسة حميد الخيرية.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المختلفة في تلبية احتياجات الفئات الأشد احتياجاً من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز