195 جمعية للنفع العام في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد جمعيات النفع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 195 جمعية خلال عام 2019 بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بـ185 جمعية في عام 2018 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ويعكس الارتفاع المسجل في عدد جمعيات النفع العام النمو المضطرد الذي تلعبه هذه الجمعيات في خدمة المجتمع بمختلف شرائحه الأمر الذي يعد ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

ويتضح من خلال الإحصائيات أن عدد جمعيات النفع العام في إمارة أبوظبي وصل إلى 73 جمعية مستحوذة بذلك على 37.4% من إجمالي الجمعيات في جميع إمارات الدولة خلال عام 2019 في حين وصل عددها في دبي إلى 53 جمعية وبنسبة 27% ونحو 29 جمعية في الشارقة وبنسبة 15% وتوزعت بقية العدد بواقع 15 في رأس الخيمة و13 في الفجيرة و7 في عجمان و5 في أم القيوين.

وتظهر الإحصائيات أن جمعيات الخدمات العامة والثقافية تصدرت قائمة أكثر الجمعيات المرخصة وبواقع 71 جمعية في إمارات الدولة كافة ما يعكس الاهتمام الرسمي بدعم الجانب الثقافي والاهتمام بالتراث المحلي ونشر الكتب والمجلات وغيرها من المجالات التي تعزز المخزون الثقافي لدى أفراد المجتمع.

وجاءت الجمعيات المهنية بواقع 34 جمعية تلتها جمعيات الفنون الشعبية 29 جمعية ثم جمعيات الخدمات الإنسانية 25 جمعية وجمعيات الجاليات بواقع 15 جمعية فيما سجلت 13 جمعية معنية بالعمل المسرحي و8 جمعيات نسائية.

ويشار إلى أن وزارة تنمية المجتمع الجهة المشرفة على عمل الجمعيات ذات النفع العام سعت خلال الفترة الماضية وما زالت لدعم وتشجيع المشاركة المجتمعية ورعاية العمل التطوعي والتكافلي ومؤسسات العمل الأهلي، وتحديد أولويات احتياجات المجتمع من هذه الجمعيات وذلك في إطار حرصها على دعم حركة العمل الاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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