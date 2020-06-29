"سليمان الحبيب" تنقذ مسناً أصيب بكورونا وبقي 80 يوماً في العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في دبي، رجلاً مسناً أصيب بنوع شديد من فيروس كورونا المستجد وظل ثمانين يوماً في وحدة العناية المركزة.

وقال الدكتور عزيز ياسري رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب: "تطلبت حالة المريض أن يبقى على تنفس ميكانيكي لمدة 58 يوماً، وهذه تعد أطول فترة تنفس ميكانيكي لأي من مرضى كورونا لدينا، وقد أغمي عليه في حديقة عامة، وتم نقله من قبل مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب".

وتعد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب واحدة من أفضل المستشفيات في دبي، يقول الدكتور ياسري: "مهما كنت مريضاً، ومهما كانت حالتك المرضية معقدة، ومهما كان مدى تأثير فايروس كورونا عليك، يمكنك دائماً أن تجد الأمل، ويمكنك دائماً أن تجد المكان المناسب للعلاج، وأن تجد الأشخاص المناسبين ليعتنوا بك".

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