محمد بن راشد يطلق مختبرات دبي للمستقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم "مختبرات دبي للمستقبل"، حيث يضم المختبر أجهزة ذاتية القيادة وأجهزة تنفس صناعي وطائرات بدون طيار وغيرها من التطبيقات التي يعمل عليها مهندسين إماراتيين ومجموعة من نوابغ الخدمة الوطنية الاحتياطية.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "أول الغيث قطرة..ومسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة..ما شاهدته هو سيل من الغيث..وأميال طويلة قطعها شبابنا في التطبيقات التكنولوجية الجديدة..دولة الإمارات تراهن على مستقبل يقوم على العلم والتفوق التقني.. دولة الإمارات تراهن على الإنسان وعقله وخياله وإرادته التي لا تعرف المستحيل.."

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