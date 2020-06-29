«الوطني» يعقد جلسته الختامية غداً ويوجّه 10 أسئلة للحكومة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة عشرة، الختامية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بعد»، غداً، برئاسة معالي صقر غباش، يطلع خلالها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان والأمانة العامة، والشعبة البرلمانية خلال الدور الأول.وسيتم خلال الجلسة تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لسنة 2020 م، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ويوجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى أربعة وزراء، حيث سيوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية»، وسيوجه يوسف عبد الله البطران الشحي، سؤالاً حول «ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء بالدولة»، ويوجه أحمد عبد الله الشحي، سؤالاً حول «قطع خدمة التيار الكهربائي دون إخطار»، إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء. وسيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.

كما سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.

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