جامعتا الفجيرة والإسكندرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الأكاديمي

المصدر: الفجيرة - البيان

وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية، لتعزيز التعاون الأكاديمي، وتشجيع التبادل الثقافي الطلابي، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعتين لتنفيذ البرامج التدريبية وإلقاء محاضرات تخصصية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وقع مذكرة التفاهم عن جامعة الفجيرة سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس أمناء جامعة الفجيرة، وعن جامعة الإسكندرية الدكتور عصام أحمد الكردي رئيس الجامعة.

وتنص المذكرة على تبادل الزيارات الأكاديمية والخبرات والنتاجات العلمية بين أعضاء الهيئة التدريسية لدى الطرفين لتطوير الجوانب التعليمية والتدريبية والنهوض بجهود البحث العلمي بينهما.

ويندرج توقيع المذكرة في إطار حرص جامعة الفجيرة على تأسيس شراكات استراتيجية مع أبرز المؤسسات الأكاديمية في الوطن العربي، ودول العالم، بهدف تبادل الخبرات التعليمية والفنية وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي، ونشر المعرفة الحديثة بين أوساط الدارسين لضمان تأهيلهم بما يواكب مسيرة التنمية العلمية والمعرفية.

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