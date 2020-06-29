بلدية الشارقة تعدّل مواعيد العمل في المسلخ المركزي

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل مواعيد العمل في المسلخ المركزي، وتحديث ضوابط العمل اعتباراً من اليوم، وذلك استمراراً لتقديم خدماتها للجمهور وفق أعلى المعايير وضمن إجراءات وقائية واحترازية وضوابط صحية تشمل جميع جوانب العمل داخل المسلخ وخارجه.

وأوضحت البلدية أن مواعيد العمل في المسلخ يومياً عدا الجمعة، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وفق مجموعة من الضوابط والشروط، تشمل السماح للأفراد بخمس ذبائح من الأغنام والماعز ورأس من الأبقار لكل فرد في اليوم على الأكثر، والسماح للشركات بعشر ذبائح من الأغنام والماعز ورأس واحد من الأبقار أو ثلاثة رؤوس من الأبقار على الأكثر لكل شركة في اليوم، على أن يتم استقبال 4 شركات يومياً، حيث يتم حجز موعد مسبق بالاتصال على الرقم 065691905.

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