معهد مواصلات الإمارات للسياقة يطلق حزمة من العروض الترويجية والتخفيضات

المصدر: دبي - البيان

أطلق معهد مواصلات الإمارات للسياقة -الذي يضم مركز مواصلات الإمارات للتدريب- حزمةً من التخفيضات المجزية والعروض الترويجية النوعية استجابةً لتوجيهات الإدارة العليا لمواصلات الإمارات، وانسجاماً مع التوجهات والخطط الحكومية الرامية للتحفيز واستعادة النشاط الاقتصادي عقب النجاحات اللافتة التي حققتها الدولة في مواجهة «كوفيد 19».

وقال عبد الله المدحاني مدير معهد مواصلات الإمارات للسياقة، إن التخفيضات الحالية شملت جميع فئات مركبات التدريب على السيارات الخفيفة (سواء كانت بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي)، وكذلك الدراجات النارية والمركبات والحافلات الثقيلة والرافعات الشوكية، علاوةً على جميع الخدمات التي يقدمها المعهد لعملائه بما فيها خدمات التدريب عن بعد، وخدمات التدريب لكبار الشخصيات VIP، وتتضمن كذلك تسهيلات ومرونة في الدفع ومواصلات مجانية.

وأكد المدحاني أن أسعار الخدمات التي يقدمها المعهد لمتعامليه أصبحت الأرخص في السوق، وهي الأكبر في سوق معاهد تعليم السياقة بالمقارنة مع التخفيضات الأخرى، إذ بلغت نسبتها في فئة التدريب على قيادة السيارة الخفيفة على سبيل المثال 42%، علماً بأن التخفيضات والعروض المقدمة متاحة للجميع من أفرادٍ وشركاتٍ، وهي مطبقة وسارية على جميع الخدمات حتى 20 أغسطس المقبل.

وأضاف أن التخفيضات جاءت لدعم المزايا التنافسية التي يتحلى بها المعهد، وتضاف إلى موقعه الجغرافي المتميز، لا سيما سهولة مسارات الفحص الخارجيّة الموجودة لديه بعيداً عن الزحام، والمرافق المتكاملة، علاوةً على خدمات التدريب التخصصي لِما بعد استخراج رخصة السياقة في جميع أنشطة النقل من خلال مركز مواصلات الإمارات للتدريب، والذي يشكل مع المعهد منظومة تدريبية متكاملة في مواصلات الإمارات.

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