بلدية عجمان تطلق خدمة الاتصال المرئي «قريب»

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، خدمة الاتصال المرئي عن بُعد «قريب»، التي تأتي ضمن خططها لتحويل جميع خدماتها إلى خدمات رقمية لتسهيل إنجاز المعاملات من خلال التطبيقات والخدمات الذكية بخطوات سهلة وبسيطة وآمنة من أجل زيادة رضا المتعاملين.

وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن هذه الخدمة تأتي توافقاً مع توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، والتي تدعو إلى مواصلة تقديم الخدمات للجمهور بأرقى المعايير خلال الظروف الراهنة وما بعد هذه المرحلة، وتمكين زيادة أعداد المستفيدين من خدمات التطبيق للوصول إلى المعاملات عبر التطبيق الذكي، من خلال التواصل مع منسقي مراكز الخدمة مباشرة للرد على كافة الاستفسارات.

وأضاف أن إطلاق هذه الخدمة التي تعتبر الأولى من نوعها في الجهات الحكومية في إمارة عجمان يهدف إلى الوصول لمجتمع أكثر صحة وزيادة سعادة المتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز الدور الريادي للدائرة في تحقيق النمو والازدهار للإمارة والإسهام بكل مسؤولية في نجاح مسيرة التنمية المستدامة، للحفاظ على صحة المجتمع وتوفير خدمات تنافسية تحقق رضا وسعادة المستفيدين، ما يعكس دورها الإيجابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى المضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي التام لكافة الهيئات والدوائر والمراكز علي مستوى الدولة.

وأوضح أن فريق العمل في مركز خدمة إسعاد المتعاملين يتمتعون بقدرات وكفاءات عالية لتقديم خدمة التطبيق الذكي الموحد «MPDA» والموقع الإلكتروني الرئيسي للدائرة.

من جهته أوضح مروان بن محمد النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين بالإنابة، أن خدمة الاتصال المرئي التي تم تطويرها من قبل إدارة تطوير الخدمات الذكية بالدائرة، تأتي امتداداً لقنوات التواصل الأخرى وعملية الدخول بسيطة وخالية من التعقيد، بالإضافة إلى أنها توفر الجهد والوقت للمتعاملين، إذ يمكن الدخول عن طريق التسجيل الموحد أو التطبيق الذكي، وبعد إدخال المعلومات والبيانات المطلوبة بإرفاق صورة عن الهوية الشخصية وصورة جواز السفر أو إدخال بيانات الهوية الرقمية يمكن للمتعامل إتمام كافة متطلبات المعاملة دون الحاجة إلى الطباعة والأختام الرسمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز