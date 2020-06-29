مناقشة آلية تقييم مؤشرات الأمن الإلكتروني المحدثة في دبي

المصدر: دبي - البيان

عقد مركز دبي للأمن الإلكتروني اللقاء الدوري الرابع مع الجهات الحكومية في دبي لمناقشة التحضيرات الخاصة بتقييم مؤشرات الأمن الإلكتروني والمدرجة ضمن منظومة الجيل الرابع في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وتم عقد الاجتماع الافتراضي بمشاركة 32 جهة حكومية في دبي و85 مختصاً في أمن المعلومات والتميز المؤسسي.

ويأتي اللقاء بهدف استعراض التحضيرات الخاصة بالدورة التقييمية الثالثة وآلية تقييم مؤشرات الأمن الإلكتروني المحدثة والتي تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن الإلكتروني.

واستهلت اللقاء مريم المحرزي، مدير مكتب الجودة والتميز المؤسسي بمركز دبي للأمن الإلكتروني بنبذة تعريفية عن المركز ومهامه، بالإضافة إلى أهم مبادئ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني والتي تتلخص في حماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الإلكتروني ودعم نمو الإمارة وابتكارها واقتصادها بما يدعم نجاحها في المستقبل.

وتم خلال اللقاء مناقشة وتوضيح متطلبات التقييم ومراعاة خصوصية عمل الجهات الحكومية والتأكيد على الشراكة الحكومية بين الجهات.

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