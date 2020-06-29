إجراء فحص «كورونا» للعاملين في «الفجيرة للإبداع»

المصدر: الفجيرة - البيان

قامت مدينة الفجيرة للإبداع وقنوات الفجيرة بإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد للعاملين بهما، وذلك بالتنسيق مع منطقة الفجيرة الطبية ممثلة بالطب الوقائي، بهدف التأكد من صحة وسلامة كل العاملين، وعدم وجود إصابة بفيروس «كورونا» وسطهم، ومن أجل حمايتهم، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية، لتحقيق السلامة في جميع بيئات العمل، بعد الانتهاء من برامج التعقيم الوطني، واستئناف ممارسة الأنشطة المختلفة.

وتم التنسيق مسبقاً بين مدينة الفجيرة للإبداع وقنوات الفجيرة وإدارة الطب الوقائي بمنطقة الفجيرة الطبية لحصر العاملين، وإجراء فحوصات فيروس (كوفيد 19)، وذلك للتأكد من سلامة الجميع، ما يؤدي إلى استمرار العمل في بيئة صحية سليمة، ويدفع العاملين إلى أداء عملهم باطمئنان، بالإضافة إلى تطبيق البرامج الوقائية في أماكن العمل المختلفة داخل إمارة الفجيرة، ووجهت إدارة الطب الوقائي إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبرامج الوقائية منعاً لانتشار الوباء وتحقيقاً لسلامة الجميع.

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