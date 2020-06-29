محمد بن راشد: الأمن الغذائي في قلب أولوياتنا

المصدر: دبي ــ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية. وقال سموه: «إن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة».

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.

كما تم اعتماد 320 مليون درهم ميزانيات إضافية للجامعات الوطنية، وقال سموه بالمناسبة على «تويتر»: «ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً، والحكومة وظيفتها تهيئة بيئة مثالية لعودتهم للعام الدراسي 2020 ــ 2021».

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء.. ويعتمد النظام الوطني للزراعة المستـدامة

محمد بن راشد: ستعود الحياة لجامعاتنا ومدارسنا وصفوف طلابنا قريباً

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