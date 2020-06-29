«الاتحادية للهوية» و«الطوارئ والأزمات»: عودة المقيمين ابتداءً من بعد غدٍ تتطلب فحصاً مسبقاً لـ«كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمدت كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قائمة بالاشتراطات للحصول على الموافقة المرتبطة بعودة المقيمين من حملة الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من الأول من يوليو.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة عودة المقيمين المتواجدين في الخارج من أصحاب الإقامات السارية، والتي أطلقتها الإمارات في وقت سابق، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ولدعم التوجه نحو تفعيل برنامج تخفيف القيود التدريجي المزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة.

اشتراطات

ومن أبرز الاشتراطات، إجراء الفحص المسبق في الدول التي تم التعاقد مع مختبرات رائدة ومعتمدة بها من قبل الجهة المختصة والمنتشرة في حوالي 106 مدن في 17 دولة كمرحلة أولى، على أن لا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة، وسيتعذر على الأشخاص الصعود إلى الطائرة بدون الحصول على الموافقة المرتبطة بثبوت خلوه من فيروس «كوفيد 19»، وسيتمكن الأشخاص من الحصول على نتيجة الفحص عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم.

كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم الإعلان عن جاهزية بقية المختبرات للدول الأخرى خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الشركاء من خلال إطلاق المرحلة الثانية، والتي تضم 19 مدينة في 8 دول، والمرحلة الثالثة بعدد 150 مختبراً ضمن قائمة عدد 31 دولة، وبالإمكان التعرف على قائمة تلك المختبرات وموقف جاهزيتها من خلال زيارة موقع الهيئة (Smartservice.ica.gov.ae).

علماً بأنه سيتم إجراء فحوصات «كوفيد 19» للقادمين فور وصولهم لأراضي الدولة الذين لا تتوفر لديهم مختبرات معتمدة في الدول التي قدموا منها، وذلك لحين جاهزية المختبرات، حيث سيتم تطبيق اشتراط الفحص المسبق في حينه.

كما تنص باقي الاشتراطات على الالتزام بالحجر المنزلي أو الصحي لمدة 14 يوماً مع تحمّل التكاليف المترتبة على إجراء الفحص أو الحجر المعتمد في حال عدم وجود سكن متوافق مع الاشتراطات الصحية للحجر، وعلى الجهات المؤسسية التي يعمل بها هؤلاء الأفراد تحمّل كافة التكاليف المتعلقة بالفحص الطبي والحجر متى ما استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى وجوب استخدام أحد التطبيقات الخاصة بأنظمة التتبع المعتمدة بهدف متابعة الحالة الصحية حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وستواصل دولة الإمارات جهودها المكثفة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» على الصعيدين الداخلي والخارجي في هذه الظروف الاستثنائية، وبما يخدم المواطنين والمقيمين على أرض الوطن.

تعليق استقبال الركاب على الرحلات القادمة من باكستان

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، تعليق استقبال الركاب على جميع الرحلات والترانزيت القادمة من باكستان لحين الانتهاء من إنشاء مختبر خاص لإجراء الفحوصات المخبرية لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» لجميع القادمين إلى الدولة كإجراء احترازي مسبق للتأكد من صحة وسلامة جميع القادمين وذلك اعتباراً من اليوم. وأهابت الهيئة العامة للطيران المدني بجميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم.

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