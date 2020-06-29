إجراءات احترازية في مدينة الطفل تضمن سلامة الزوار

المصدر: دبي - وائل نعيم

حددت بلدية دبي إجراءات احترازية في مرحلة إعادة مدينة الطفل أمام الجمهور، وتم تقليل أعداد المشاركين في الورش والعروض الترفيهية والتعليمية المقدمة للجمهور، فيما تم اقتصار المجموعة على العائلة الواحدة فقط، مع توزيع مواقع التقديم في مدينة الطفل بحيث يتم ضمان سلامة الزوار وعدم تمركزهم في مواقع معينة، بالإضافة إلى استبدال مواد الورش إلى مواد يتم استخدامها لمرة واحدة فقط وعدم مشاركة الأطفال للمواد نفسها، وتعقيم المواقع المخصصة للورش قبل وبعد تقديم العروض.

وقال أحمد الزرعوني مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي لــ«البيان» إن بلدية دبي أعلنت عن إعادة افتتاح مدينة الطفل أمام الجمهور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد في 21 يونيو الجاري وهي: مرحلة الافتتاح الجزئي للمدينة لغاية 2 يوليو المقبل، حيث تبدأ من الساعة 9 صباحاً لغاية 3 مساءً، لافتاً إلى أن مرحلة الافتتاح الكامل ستكون 3 يوليو المقبل وستكون ساعات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً إلى 7 مساء، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 3 إلى 8 مساء.

وأضاف: تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية من تعقيم ووضع ملصقات التباعد الاجتماعي والتوعية بغسل اليدين وتوفير المعقمات في أرجاء المدينة، واستخدام تقنيات الكشف عن درجة الحرارة للتأكد من سلامة الزوار.

التزام

وتابع: يسمح للأطفال من جميع الفئات والأعمار بالدخول الى مدينة الطفل مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع التأكيد على غسل اليدين بين الفترة والثانية، لافتاً إلى أن هناك برنامج تعقيم مستمراً للألعاب ومناطق الحديقة ودورات المياه ومضامير المشي، حيث يتم تكثيف دورية التعقيم اليومي في مدينة الطفل لضمان سلامة الزوار وأريحية التجوال في المدينة.

وقال الزرعوني: يتوجب على الزوار والأطفال ارتداء الكمامات أثناء اللعب وفي كل الأوقات وأثناء التجوال في مدينة الطفل لضمان سلامة الزوار أولاً، والتأكيد على تطبيق بلدية دبي لجميع الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها من قبل لجنة الكوارث والأزمات.

ودعت الراغبين في زيارة مدينة الطفل إلى الاطلاع على أوقات العمل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني childrencity.ae.

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