طقس الامارات المتوقع في الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

الإثنين:

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء :

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً غرباً– صحو إلى غائم جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً تكون ركامية بعد الظهر على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الخميس:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق غرباً – صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة :

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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