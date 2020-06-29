فرع جديد لـ«تعاونية الاتحاد» يخدم 3 إمارات وحسومات 20 %

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة عن افتتاحها فرعاً جديداً بمفهوم مختلف في منطقة الطي يخدم إمارات دبي والشارقة وعجمان ويوفر لها السلع الغذائية وغير الغذائية نظراً لموقعه الاستراتيجي الرابط للإمارات الثلاث المذكورة وبأسعار أقل تتراوح بين الـ15 ـ 20%.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن التعاونية أعادت صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات السريعة في ظل الجائحة الحالية لضمان سلاسة إمداد السلع والمنتجات وتجاوز التحديات، مضيفاً أن التعاونية ومنذ بداية الأزمة وفرت مخزوناً سلعياً استراتيجياً دون تحميل الدولة أو المساهمين أي مصاريف أو أعباء إضافية وأسهمت في بناء منظومة الأمن الغذائي والدعم والمحافظة على استقرار الأسواق والأسعار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز