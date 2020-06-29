تشغيل العبرات التراثية تجريبياً بوقود بيوديزل 5

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبالتعاون مع مجموعة إينوك، مبادرة جديدة وهي عبارة عن إطلاق تجريبي لتشغيل عدد من العبرات التراثية التابعة لها بالوقود الحيوي (بيوديزل 5).

وقال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تأتي هذه المبادرة في إطار الحرص المتواصل للهيئة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة، وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي.

وتابع: «لقد بدأنا تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة (إينوك)، وقد أعددنا مسودة اتفاقية مشتركة معهم يقتضي العمل بموجبها على تزويد 5 من العبرات التراثية التابعة للقطاع الخاص بالوقود الحيوي.

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