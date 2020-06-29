ملتقى حول إنجازات برنامج التمكين خلال انتخابات 2019

أكد الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، ساهم في حصول دولة الإمارات على عدد من المقاعد في المنظمات الدولية ومنها البرلمان الدولي، مشدداً على حرص قيادة الدولة على توفير كافة سبل الدعم بما يرسخ مكانة المرأة في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة.

وأضاف - خلال الملتقى الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أمس، حول إنجازات برنامج التمكين خلال انتخابات 2019 - أن نظام التسجيل المتبع في الانتخابات هو ركيزة مهمة لفكرة التدرج في المشاركة الانتخابية، فلا يمكن أن نوفر نظاماً متدرجاً دون وجود آلية تنظيمية تمكننا من الوصول إلى المرحلة التي نستطيع من خلالها إجراء انتخابات يشارك فيها جميع أفراد المجتمع.

واستعرض الغفلي أهم المراحل التي مر بها برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2005، ودور البرنامج في رفع ثقافة المشاركة السياسية، والجهود التي أقرتها الدولة لرفع نسبة المشاركة خلال الدورات الانتخابية الأربع. وتابع: «تميز برنامج التمكين بمجموعة من الخصائص أهمها أنه برنامج اعتمد التدرج، ولم يعتمد على استيراد أي نظام انتخابي، وإنما أخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الموجودة في الإمارات». (أبوظبي – موفق محمد)

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