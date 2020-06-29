البواردي والسفير الأمريكي يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع بوزارة الدفاع، في أبوظبي أمس، جون راكولتا جونيور، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

ورحب البواردي بالسفير الأمريكي، وجرى بحث آخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين الصديقين لمواجهة تداعياته، وأكدا أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة.

كما استعرض الجانبان تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، في المجالات المختلفة وخاصة الدفاعية والعسكرية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز