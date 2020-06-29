«التربية» تحصر الطلبة الراغبين في «التعلم عن بعد»

أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، «عن بعد»، غداً، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يطلع خلالها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان والأمانة العامة، والشعبة البرلمانية خلال الدور الأول، ويوجه 10 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التوطين والموارد البشرية والطاقة وحماية المستهلك والثقافة.

وسيتم خلال الجلسة، تلاوة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لسنة 2020 م، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

ووفق جدول أعمال الجلسة، يوجه أعضاء المجلس 10 أسئلة إلى أربعة وزراء، حيث سيوجه حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، سؤالاً إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حول «تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية»، فيما سيوجه يوسف عبد الله البطران الشحي، سؤالاً حول «ارتفاع رسوم خدمات توصيل الكهرباء بالدولة»، وأحمد عبد الله الشحي، سؤالاً حول «قطع خدمة التيار الكهربائي دون إخطار»، إلى معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

وسيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي نورة محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، من ناصر محمد اليماحي، حول «الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة»، وأحمد عبد الله الشحي، حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، ومحمد عيسى الكشف، حول «جاهزية وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، للبرامج الثقافية الصيفية».

كما سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، من ناصر محمد اليماحي، حول «معارض التوظيف»، وحميد علي العبار الشامسي، حول «حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص»، وكفاح محمد الزعابي، حول «السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة»، وصابرين حسن اليماحي، حول «مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات، في ظل الظروف الراهنة، والمتعلقة بالوقاية من فيروس «كورونا»».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز