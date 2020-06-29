«اقتصادية دبي» تبدأ حملات الرقابة على سوق المواشي منعاً للاستغلال

المصدر: دبي - البيان

بدأ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، تنفيذ حملات رقابية على سوق المواشي في منطقة القصيص، وذلك بهدف حماية المستهلكين من حالات الاستغلال، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يعتبر موسماً يرتفع فيه الطلب على شراء المواشي والأضاحي من قبل المستهلكين.

ومن جانبه صرح أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك: «بدأنا بحملات رقابية وتوعوية لسوق المواشي، لضمان تطبيق الممارسات السليمة المتوافقة مع قانون حماية المستهلك، كالإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلك، وعدم استغلال موسم الطلب العالي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالإضافة إلى عدم وجود أي ممارسات سلبية أخرى قد تضر بالمستهلكين».

ودعا الزعابي تجار المواشي إلى ضرورة الالتزام بقانون حماية المستهلك، من خلال إصدار فواتير شراء للمستهلكين، تبين تفاصيل المنتج والسعر بشكل واضح، إلى جانب عرض أسعار المواشي بشكل ظاهر ومقروء للجميع.

وأضاف: «نهيب بالمستهلكين بضرورة التواصل مع اقتصادية دبي، في حال الحاجة إلى تقديم الشكاوى أو طرح الاستفسارات، وذلك عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو من خلال الموقع الإلكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555. وفي حال وجود شكاوى رفع أسعار يمكنهم تقديم الشكوى عبر price.ded.ae».

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