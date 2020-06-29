48 ألف عملية تعقيم لآليات شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

كشف العقيد خلفان عبدالله المنصوري نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في شرطة أبوظبي أن «شرطة أبوظبي أطلقت مركزاً متنقلاً لفحص فيروس كورونا وذلك لدعم الإجراءات الاحترازية وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، كما نفذت 48383 عملية تعقيم للآليات بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية».

واستعرض جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن الوطني أثناء فيروس كورونا. وأضاف إن: «شرطة أبوظبي أعلنت في وقت سابق إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل من 16 مارس الماضي ولغاية نهاية العام».

وأشار إلى مشاركة شرطة أبوظبي بـ«الخوذة الذكية الحرارية» وذلك ضمن حملة تبرع بالدم للكشف عن المحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، ونفذت دوريات الخيالة بشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار «من أجل سلامتكم» تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على قاطني الأحياء السكنية.

وأكد المنصوري أن «شرطة أبوظبي نفذت امتحانات نهاية العام الدراسي «الامتحانات المركزية» لفئة الأحداث «عن بعد» بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ووفق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أطلقت المبادرة الوقائية «تسوق آمن» وبثت مواد إعلامية توعوية باللغات الـ3 «العربية والإنجليزية والأوردو» عبر شاشات العرض الموجودة داخل المراكز التجارية، لتعزيز صحة وسلامة مرتادي المراكز التجارية.

وكشف المنصوري عن التحاق عدد من طلاب وطالبات التخصصات الطبية من منتسبي شرطة أبوظبي بمراكز المسح الوطنية لدعم الفرق الطبية ميدانياً.

وإلى ذلك وفي إطار آخر انطلقت أمس فعالية «ويبنار 2» وذلك ضمن سلسلة ندوات افتراضية تلقي الضوء على التحديات المستقبلية التي تواجه العمل الشرطي، والتعريف بأهم الوسائل المستخدمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد على صعيد العمل الشرطي.

وتحدث خلال الفعالية العقيد خلفان عبدالله المنصوري نائب مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي، والعقيد مبارك الخييلي مدير جهاز الشرطة الخليجي، والمقدم الدكتور أحمد حمد الكعبي مستشار في جهاز الشرطة الخليجي، والرائد الدكتور مصعب الشرياني مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل بشرطة أبوظبي إلى جانب عدد من الخبراء في المجالات الأمنية والشرطية.

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