3811 رخصة بناء أصدرتها بلدية أبوظبي خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

كشفت بلدية مدينة أبوظبي عن إصدارها 3811 رخصة بناء خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعاً يزيد على 24% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام ذاته.

وتفصيلاً، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها استطاعت من خلال تطبيق منظومة فريدة للعمل «عن بعد» إنجاز 2170 رخصة بناء خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما أصدرت 1641 رخصة بناء خلال الربع الأول، بزيادة 529 رخصة، وذلك عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء على مستوى إمارة أبوظبي والتي تجمع 24 جهة حكومية.

وأكدت البلدية حرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تسهيل وتسريع مختلف المعاملات بما فيها إصدار تراخيص البناء لمختلف الاستخدامات، وذلك بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية في توسع الإمارة لتواصل تقدمها على مؤشرات الأداء العالمية كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والإقامة والاستثمار.

وأضافت: «وفي هذا الإطار تعمل على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسهيل معاملات تراخيص البناء وكافة الخدمات من خلال منصات تقنية وتكنولوجية طورتها من أجل التسهيل على المواطنين والمستثمرين والتقدم في مؤشرات الأداء وتحقيق كل ما يتطلبه المستثمر والمواطن».

فترات

وذكرت البلدية أن المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء أسهمت في تقليل الفترات الزمنية لاستخراج تلك التراخيص، موضحة أنها تعد من النوافذ الأساسية للتعامل مع الأطراف المعنية بمنظومة البناء في إمارة أبوظبي، وتهدف الاستراتيجية إلى دعم وتعزيز المكانة المرموقة التي تتربع عليها مدينة أبوظبي كونها من المدن التي ينشط فيها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم، بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية، كما تضع الاستراتيجية نصب عينيها تحقيق الاستجابة المثلى لمتطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية العقارية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية والتشغيلية للقطاع، الهادفة إلى إسعاد المتعاملين، وتوفير وقتهم وجهدهم، وصولاً إلى الغرض الأسمى والمتمثل في خلق مناخ محفز يعمل على مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية.

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