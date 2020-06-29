صفر إصابات بكوفيد في «خليفة التخصصي» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، إحدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، عن عدم تسجيل أي إصابة أي «صفر» إصابات بفيروس «كورونا» المستجد، وخلو المستشفى حالياً من أي إصابة بـ«كوفيد 19».

جهود

وأكد الدكتور سو جانج الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن ذلك لم يأتِ إلا بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة، وبفضل المتابعة المستمرة لقيادتها الرشيدة، واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الوقائية، ما أدى إلى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع والفعال مع الحالات المصابة، واستخدام بروتوكولات العلاج المعتمدة، ما ساهم في ارتفاع حالات الشفاء.

اشادة

وأشاد جانج بالدور الفعال الذي تبذله يومياً الجهات المعنية بالدولة والمتطوعون والكوادر الطبية التي تصدرت الصفوف الأمامية لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة، ومن قبل إعلان منظمة الصحة العالمية بتحول الوباء إلى جائحة، بادر مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المرضى والزائرين والطواقم الطبية، وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكداً أن المستشفى حالياً، آمن تماماً لاستقبال المرضى، للاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة، والتي يقدمها المستشفى، وفق أرقى المعايير العالمية.

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