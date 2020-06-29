استعراض جهود «أمن المنشآت» في دبي خلال أزمة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، يرافقه اللواء مهندس مستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

وأشاد معالي الفريق المري بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفعّالة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المتعددة التي تشهدها إمارة دبي، فضلاً عن جهودهم المبذولة أثناء جائحة «كوفيد 19».

وبدأ معاليه جولته التفتيشية بتفقّد حرس الشرف، بعد ذلك اجتمع مع اللواء الزفين واللواء الغيثي ومديري الإدارات الفرعية، حيث اطلع على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة وأهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية، ودور الإدارة العامة في مواجهة جائحة «كورونا».

وبعد ذلك التقى معاليه بمتطوعي الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والحاصلين على المركز الأول على مستوى القوة بعدد ساعات تطوعية بلغت 21500 ساعة، وهو ما نسبته 23% على مستوى القوة.

واطلع الفريق المري، على نتائج الأداء لإدارة الطوارئ، إذ بلغ إجمالي عمليات حالات الطوارئ 41، أسفرت عن القبض على 7 مطلوبين، إضافة إلى تأمين 403 فعاليات رياضية في العام الماضي، بنسبة نجاح 100%.

كما اطلع معاليه على إحصاءات إدارة التفتيش الأمني K9 التي أظهرت تنفيذ الإدارة 2278 مهمة خلال العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، كما أظهرت الإحصاءات تنفيذ الإدارة 840 مهمة منذ بداية العام الجاري إلى يونيو الحالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز