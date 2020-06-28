إعادة افتتاح شواطئ وحدائق الفجيرة

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

أعلن المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة أنه بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، تقرر إعادة فتح الشواطئ والحدائق العامة في الإمارة، اعتباراً من الغد مع التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار الأفخم أن الافتتاح جاء كخطوة ضمن الجهود الساعية بإعادة افتتاح المرافق العامة بإمارة الفجيرة لإعادة الحياة إلى نشاطها الطبيعي، وذلك بعد تبني أفضل المعايير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع التشديد على اتباع الجمهور التدابير الوقائية من أجل سلامتهم، فعلى الزوار ومرتادي الشواطئ والحدائق اتباع التعليمات الوقائية ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد المكاني بين الأشخاص والمسافة الآمنة التي يجب ألا تقل عن مترين وكذلك استخدام المعقمات والحفاظ على غسيل الأيدي بالماء والصابون.

وأكد الأفخم أن التزام الجمهور بالإجراءات يدعم الجهود الوطنية التي تبذلها كافة الجهات من أجل مكافحة الفيروس ومنع انتشاره، مطالباً الجمهور بالحرص على صحتهم وسلامتهم واتباع التعليمات الصادرة بشأن التدابير الوقائية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز