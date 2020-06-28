بلدية دبي تصادر وتتلف منتجات تبغ منتهية الصلاحية

المصدر: دبي ـ البيان

قامت بلدية دبي وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للجمارك بحملة تفتيشية على مستودعات في منطقة رأس الخور، وذلك انطلاقاً من الأهداف الاستراتيجية في ضمان السلامة والصحة العامة في الإمارة، صرحت بذلك الدكتورة نسيم محمد رفيع مدير إدارة الصحة والسلامة في البلدية.

وأسفرت الحملة عن مصادرة منتجات تبغ ومعسل منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط ما يقارب من 100 كارتون تحوي 4582 عبوة من منتجات التبغ من علامات تجارية مختلفة بما يقدر قيمته قرابة 60 ألف درهم، كما لوحظ سوء التخزين المتبع في المستودع الذي تم ضبط المنتجات فيه وافتقاره إلى الضوابط والاشتراطات الصحية الضرورية.

وأشارت الدكتورة نسيم إلى أنه تم إتلاف ما تم ضبطه من منتجات وفق الإجراءات المتبعة في الدائرة، بالإضافة إلى مخالفة الشركة وفق التشريعات المعمول بها.

وأكدت على استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المستودعات في الإمارة لرصد مخالفات البيئة التي تشكل خطراً على صحة وسلامة المجتمع.

كما دعت مدير إدارة الصحة والسلامة الجمهور الكريم إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي من خلال الهاتف المجاني 800900 أو من خلال قوات التواصل الأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لبلدية دبي أو عبر تطبيق Dubai 24/7.

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