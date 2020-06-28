مبادرات تجميلية للمظهر العام في الشهامة

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بمركز بلدية الشهامة عبر إدارة الخدمات الفنية - إدارة عقود التشغيل والصيانة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص بعض المبادرات التجميلية والإبداعية في نطاق اختصاصات المركز، والتي نتج عنها تحسين الأصول، والارتقاء بالمظهر العام ونالت استحسان أهالي المنطقة وإعجابهم.

وتمثلت المبادرات في تنفيذ «مجسم لعلم الدولة» مع إضاءة ليلية بالقرب من دوار منتزه الشريعة، وأعمال تجميلية وتطوير منطقة بلازا الفنادق بجزيرة ياس، واستبدال الأشجار الضعيفة بشجيرات جميلة مطعمة بألوان زاهية، وإعادة تدوير الإطارات كأحواض للنباتات بمنطقة مطار أبوظبي الدولي، وكذلك تطوير منطقة المسطح الأخضر بالقرب من دوار منتزه الشريعة للسيدات، ومجسم التوعية ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الشهامة أن: «هذه الأعمال الإبداعية تعكس حرص قيادتنا الرشيدة، وسعي البلدية نحو الارتقاء المستمر بالمشهد الجمالي في المرافق العامة والذي يساهم في إسعاد المجتمع وتكريس مشهد متناسق يؤكد السمة الحضارية والجمالية لجميع المدن والمرافق».

وعبر الدرعي باسم بلدية مدينة أبوظبي عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الذين ساهموا في دعم المشروع الإبداعي والحضاري، مشيراً أن من أهم المعايير التي تعمل بموجبها البلدية تطبيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة هو تعزيز التعاون والتشارك مع القطاع الخاص من أجل إسعاد المجتمع وتوفير مرافق حضارية ذات طابع جماعي يعزز مكانة أبوظبي وضواحيها.

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