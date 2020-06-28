39 ألفا و342 مشاركاً في أسبوع التوعية بمخاطر المخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

استقطب " أسبوع التوعية بمخاطر المخدرات " الذي نظمته وزارة التربية و التعليم بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت شعار "ملتزمون يا وطن و لا للمخدرات" 39342 مشاركا.

توزع المشاركون في الورش - التي تضمنها أسبوع التوعية - بواقع 8314 مشاركا في ورشة التعريف بالمواد المخدرة و7993 في ورشة مؤشرات التعاطي و7606 في ورشة التعريف بعوامل الحماية و الخطورة المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة و7666 في ورشة أدوار و مسؤوليات المعنيين في البيئة المدرسية و7763 في ورشة أساسيات التدخل المبكر.

وهدف أسبوع (ملتزمون يا وطن ولا للمخدرات) إلى تعرف مخاطر المخدرات وخطورة رفقاء السوء، والآثار السلبية المترتبة على التعاطي، وإبراز الدور الحيوي للأسرة في الإسهام بحماية الأبناء من مخاطر المخدرات، من خلال تعزيز التربية السليمة والتوعية والإرشاد، إلى جانب تثقيف الجمهور بأن الإدمان مرض قابل للعلاج، وإبراز أهمية الأسرة في تطويق خطر الإدمان، والأخذ بأيدي أبنائهم إلى بر الأمان.

وعملت وزارة التربية والتعليم على مواصلة التطوير والتحديث، ومواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل الأدوات والتقنيات الحديثة للارتقاء بالأداء في مجال التوعية والوقاية والتأهيل والدمج المجتمعي، من خلال إعداد أدلة تدريبية للمعلم والطالب وتقديم برامج تدريبية لبناء القدرات المتخصصة في مجال الوقاية من آفة المخدرات.

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