سعيد آل لوتاه في ذمة الله

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه عميد عائلة آل لوتاه.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

والحاج سعيد بن أحمد بن ناصر بن عبيد آل لوتاه ، رحمه الله، كان رجل أعمال ناجحاً، فهو رئيس مجلس إدارة مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده ، وله الكثير من الإنجازات فقد قام بتأسيس منطقة بورسعيد ، وقام بتأسيس أول جمعية تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات ودول الخليج ، من أجل توفير اللحوم الإسلامية عام 1972 ، وأسس بنك دبي الإسلامي عام 1975، وهو يُعتبر أول بنك إسلامي في العالم ، وعمل كرئيس لمجلس إدارته لسنوات عديدة ، وأسس منطقة بدر ومدينة لوتاه .

وأسس أول شركة للتأمين الإسلامي عام 1979 ، ومؤسسة تربية للأيتام عام 1982، وقد عمل على تربيتهم وتوفير حياة كريمه لهم، وأسس أول مدرسة إسلامية رائدة في العالم باسم المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم عام 1983،وقام بتأسيس أول كلية طبية في الإمارات ودول الخليج العربي ، وسماها كلية دبي الطبية للبنات عام 1986 ، وقام بتأسيس كلية الصيدلة للبنات لأول مرة في دبي عام 1992.

وحصل الحاج سعيد على العديد من الجوائز تقديراً لمكانته ، حيث حصل على جائزة تقديرية عن كتابه الموسوم لماذا نتعلم ، من جمعية المعلمين بدولة الإمارات العربية المتحدة عام 1996 ، وقد حصل على لقب رجل الاقتصاد الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1999 ، وتم مُنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة باركتون في أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1999، وهو عضو فعال في الرابطة البريطانية للتعليم المفتوح بإنجلترا ، وتم منحه درجة الدكتوراه الفخرية من الأكاديمية الدولية للمعلوماتية في روسيا بالاتفاق مع هيئة الأمم المتحدة عام 2003 .

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