"طرق دبي" تُطلِق تجريبيا تشغيل العبرات التراثية بوقود "بيوديزل 5" الحيوي

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع مجموعة اينوك التشغيل التجريبي لعدد من العبرات التراثية التابعة لها بالوقود الحيوي "بيوديزل 5".

وأوضح أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على المساهمة الفاعلة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة من خلال تقليل البصمة الكربونية وانبعاث الغازات الضارة وذلك عبر استخدام الوقود الحيوي.

وأوضح بهروزيان أن الهيئة بدأت تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة (اينوك) حيث تم إعداد مسودة اتفاقية مشتركة مع يتم بموجبها تزويد (5) من العبرات التراثية التابعة للقطاع الخاص بالوقود الحيوي.

وتم الاتفاق مع (5) من مشغلي هذه العبرات لتجربة الوقود الحيوي، وتم تحديد موقع التزود بالوقود في خور دبي مع اتخاذ جميع احتياطات السلامة اللازمة لعملية التزود بالوقود.

كما تم الاتفاق على أن تكون مدة التجربة ثلاثة أشهر يتم من خلالها تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وأضاف أنه تم تحديد الوقود الحيوي من نوع "بيوديزل 5" المعتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعتبر من منتجات الوقود البديلة المتطورة والذي يتم تصنيعه من زيت نباتي وبقايا زيت الطهي وزيوت حيوانية.

كما أنه يستخلص من مصادر متجددة مما يساعد الدائرة في أداء مهامها في خدمة المجتمع بشكل مستدام ونظيف ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المدينة.

ومن جانبه أشاد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك بالتعاون المستمر مع هيئة الطرق والطرق والمواصلات، وأكد أن اتفاقية التعاون هذه تأتي في إطار جهود المجموعة الرامية إلى توفير خيارات الوقود النظيف التي تسهم في خفض البصمة الكربونية وتقليص الانبعاثات الضارة.

وأشار إلى أن وقود "بيوديزل 5" من منتجات الوقود البديلة الخضراء المتطورة الذي قد أطلقته مجموعة اينوك في أسواق دولة الإمارات بغية خفض البصمة الكربونية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة ويُستخدم دون الحاجة إلى تحديث المحركات ومرافق تخزين الوقود.

بدوره أوضح محمد أبو بكر الهاشمي مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة أنه سيتم خلال التجربة قياس الانبعاثات الكربونية في العبرات التي تستخدم الوقود الحيوي ومقارنتها بالعبرات ذات الديزل العادي.

وفي حال نجاح التجربة فإن تعميم النتائج على كامل أسطول العبرات التراثية في خور دبي والبالغ عددها (148) عبرة سوف يساهم في تحقيق الغاية الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات (السلامة والاستدامة البيئية) وتخفيض الانبعاثات الكربونية في خور دبي بحوالي (125) طن ثاني أوكسيد الكربون (CO2) سنوياً أو ما يعادل نمو (2000) شجرة لمدة (10) سنوات.





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