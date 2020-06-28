"صفر" حالات الإصابة بكورونا في خليفة التخصصي برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة احدى مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، تسجيل "صفر" إصابات بحالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وخلو المستشفى حالياً من أية إصابة بفيروس كوفيد-19.

وأكد الدكتور سو جانج الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن ذلك لم يأتي إلا بالجهود الحثيثة التي بذلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة، وبفضل المتابعة المستمرة لقيادتها الرشيدة واستراتيجيتها في تفعيل برنامج المسح الوطني والفحوصات الوقائية، مما أدى إلى الاكتشاف المبكر والتعامل السريع والفعال مع الحالات المصابة واستخدام بروتوكولات العلاج المعتمدة مما ساهم في ارتفاع حالات الشفاء.

وأشاد الدكتور سو جانج، بالدور الفعال الذى تبذله يومياً الجهات المعنية بالدولة والمتطوعين والكوادر الطبية التي تصدرت الصفوف الامامية لمواجهة الأزمة، مشيراً إلى أنه منذ بداية الأزمة ومن قبل إعلان منظمة الصحة العالمية بتحول الوباء إلى جائحة بادر مستشفى الشيخ خليفة التخصصي باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية المرضى والزائرين والطواقم الطبية وجميع العاملين بالمستشفى، مؤكداً أن المستشفى حالياً آمن تماماً لاستقبال المرضى للاستفادة من الخدمات الصحية المتخصصة والتي يقدمها المستشفى وفق أرقى المعايير العالمية.

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