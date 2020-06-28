جامعة الشارقة تبحث التعاون مع طاجيكستان

المصدر: (الشارقة- البيان)

التقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، عن بُعد، إلهام عبد الرحمن قنصل عام جمهورية طاجيكستان في دبي، والمناطق الشمالية، لبحث سبل التعاون الأكاديمي المشترك في ما يتعلق بالدورات التدريبية للغتين العربية والإنجليزية، اللتين سيلتحق بهما موظفو وزارة الخارجية لجمهورية طاجيكستان، ونشر الأبحاث في المجلات العلمية للجامعة، وبحث إمكانية توقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجالات العلاقات الدولية والعلوم السياسية، وبرامج اللغة العربية المتخصصة بين جامعة الشارقة، وعدد من الجامعات في جمهورية طاجيكستان.

استهل مدير الجامعة الاجتماع بالترحيب بالمشاركين بهذا اللقاء من القنصلية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الجامعات في جمهورية طاجيكستان، مشيراً إلى أن جامعة الشارقة هي من كبرى الجامعات في الدولة، وأن فروعها الثلاثة تمتد على جميع مدن الإمارة، فضلاً عن المراكز البحثية، التي تضمها الجامعة والبرامج الأكاديمية، التي تطرحها في الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا، وكذلك مركز التعليم المستمر، والتطوير المهني الذي قال: إنه يقدم أفضل البرامج التطويرية والاستشارات المهنية للمجتمع المحلي والعالمي في كل المجالات.

من جانبه أوضح الدكتور راضي الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني أن المركز يطرح مستويات عدة من البرامج التدريبية في اللغة العربية والإنجليزية، ويتم اختيار الدورة المناسبة للمتدرب بحسب نتيجة الاختبارات التقييمية.

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