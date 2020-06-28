تأهيل العاملين في المنشآت الغذائية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت بلدية مدينة الشارقة تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على الممارسات الصحية الجيدة ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء من قبل المدربين المعتمدين من البلدية، عبر تقنية الاتصال المرئي ونظام العمل عن بُعد، تماشياً مع الظروف الحالية لتحقيق التباعد الجسدي وضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولضمان حصول المستهلك على غذاء آمن، من خلال استمرارية تطبيق برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، وتطبيق الممارسات الصحية الجيدة مثل غسل اليدين والتعقيم والنظافة الشخصية.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية، أن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء يعتبر قصة نجاح وإنجاز متميز من إنجازات البلدية، عملت خلاله على تحقيق أفضل المعايير الصحية في جميع المنشآت من خلال فرض الرقابة على كل منافذ بيع المواد الغذائية أو العاملة في هذا المجال، لمنع التجاوزات باعتبار الصحة على رأس أولويات عمل البلدية لتوفير غذاء آمن للمستهلكين.

من جانبها، أوضحت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية، أن البرنامج يعتبر ضرورة لرفع الوعي المجتمعي حول الصحة العامة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية.

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