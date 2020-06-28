استطلاع «البيان».. % 69 التخصصات التقنية إلى ازدهار

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

أكد 69.4% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن التخصصات التقنية هي التي تفرض نفسها عقب أزمة كورونا، في الوقت الذي أجاب 30.6% منهم بأن التخصصات التقليدية هي التي ستزدهر عقب الجائحة، وذلك عبر حساب البيان الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي ذات الاستطلاع، ولكن عبر موقع البيان الإلكتروني أجمع 66% من المستجيبين على أن التخصصات التقنية هي التي تفرض نفسها عقب أزمة كورونا، على أن 34% منهم عدّوا أن التخصصات التقليدية هي الأفضل.

وقال سعيد الفطيسي - موظف - إنه وخلال أزمة كورونا لم تتأثر الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة بل تمكن الموظفون من تأدية المهام بكل سهولة ويسر في أي مكان يوجدون فيه، وهو ما يؤكد أهمية هذا النوع من الوظائف في المستقبل، مشيراً إلى أن كافة القطاعات سوف تركز على الوظائف التقنية لما فيها من مميزات للفرد أو المؤسسات.

وأيده في ذلك سعود درويش - موظف - أيضاً والذي قال إنه من خلال متابعته الدراسات والتقارير الإعلامية استنتج أن المستقبل المهني سيعتمد على الوظائف التقنية في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والاعتماد على الحلول الذكية عوضاً عن الأساليب التقليدية القديمة.

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