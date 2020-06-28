جمعية الفجيرة الخيرية تساعدة أسرة محدودة الدخل

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

سخّرت جمعية الفجيرة الخيرية، خدمة تبرعاتك الخيرية الإلكترونية، في مساعدة أب لأسرة محدودة الدخل، مكونة من ستة أفراد، يعاني من مرض السكري، ما أدى إلى تأثر شبكية العين، استدعت حالته العاجلة توفير ست حقنات، بمبلغ يصل إلى 52 ألفاً و500 درهم، ونجحت الجمعية في جمع مبلغ تكلفة الحقنات، من خلال إقبال أصحاب الأيادي البيضاء الممدودة بالعطاء والإحسان، وقيامهم بالتبرع عبر الرسائل النصية، أو عن طريق استخدام البطاقة الائتمانية.

وتلقى «أبوليان» رب الأسرة، المحتاج، نبأ استكمال المبلغ المحدد لعلاج عينه، بسعادة وفرح، شاكراً جمعية الفجيرة الخيرية على مساعيها الخيرة لخدمة المعوزين والضعفاء والمحتاجين، مشيداً بجهود دولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والخيري، معرباً عن تقديره لمساعي الجمعية، وموقفها النبيل في المسارعة لتسخير خدماتها الإلكترونية، لجمع المبلغ المطلوب في أسرع وقت .

وتعود تفاصيل القصة، عندما تلقت الجمعية معلومات تفيد بوجود حالة طارئة تحتاج إلى سرعة علاج شبكية العين لرب أسرة عربي الجنسية، وذلك بسبب مرض السكري .

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