اعتماد دولي لـ«فحص الوثائق» في «إقامة دبي»

المصدر: دبي- البيان

حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً غير مسبوق وذلك بحصول مركز فحص الوثائق التابع لها على الاعتماد الدولي وشهادة الأيزو ISO/‏‏‏‏IEC 17025:2017 من مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ليصبح مركز فحص الوثائق مختبراً جنائياً معتمداً عالمياً في مجال فحص وثائق السفر في الدولة.

وتسلم اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الشهادة من أمينة أحمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، ورئيسة الجهاز العربي للاعتماد، وذلك بحضور اللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع الجنسية واللواء عوض العويم مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية والعميد خلف الغيث مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

إنجاز

وبموجب هذا الاعتماد تضيف الإدارة انجازاً جديداً استكمالاً لسلسلة إنجازاتها، لتصبح تقارير الفحص الصادرة معترفاً بها عالمياً وبإمكان أي جهة أو هيئة على مستوى الدولة أو خارجها الاستعانة بها في الحصول على المعلومة الموثقة حول مدى صحة وثائق السفر من عدمه متضمناً المحاكم، إدارات الجنسيات، السفارات، والقنصليات في الدولة، كما تقدم الإدارة دورات تخصصية متقدمة في مجال التحقق من وثائق السفر والمستندات وكشف أي تزوير بها.

إشادة

وأشاد اللواء محمد أحمد المري بهذا الإنجاز الذي حققته الإدارة متمثلة بمركز فحص الوثائق بحصولها على هذا الاعتماد، مؤكداً على إضافة هذا الإنجاز للمركز بعداً عالمياً جديداً حيث يساهم المركز بشكل كبير في عمليات الكشف عن الوثائق المزورة إلى جانب ما يوفره من أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة، الأمر الذي ساعد على حصول مركز فحص الوثائق على الاعتماد الدولي.

وأشار اللواء المري إلى أن إقامة دبي تسعى لتحقيق رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة وذلك من خلال حماية منافذها والتصدي لأي شخص تسول له نفسه الإخلال بأمن الدولة أو الدخول أو الخروج منها بوثائق مزورة، لافتاً إلى أن الإدارة تمثل حائط صد منيعاً لحماية منافذنا بما لديها من فريق مؤهل من الخبراء المختصين على مستوى دولي والذين يخضعون لعملية تدريب مستمرة للتعامل مع أحدث التقنيات والأنظمة الجديدة لتحليل جوازات السفر المشتبه بها حتى وإن كان تزويرها على درجة عالية من الاحترافية، والتي بلا شك ساهمت في تحقيق نتائج ومؤشرات عالية تتمتع بالكفاءة التامة كسرعة إنجاز المعاملات في دقائق مع ضمان المحافظة على مستوى عال من التدقيق.

وتوجه المري بالشكر والتقدير لكافة المسؤولين والعاملين في مركز فحص الوثائق على هذا الإنجاز المتميز وعلى جهودهم المبذولة في إبراز كفاءة المركز في عمليات الكشف على الوثائق المزورة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات وضمان تعزيز موقع الإمارات في صدارة مؤشرات جودة الخدمات الحكومية وكفاءتها.

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