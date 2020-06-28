5 مشروعات تنفذها «البنية التحتية» في أم القيوين

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح المهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية في وزارة تطوير البنية التحتية لـ«البيان»، أنهم ينفذون 5 مشروعات ضمن البرنامج الاستثماري للمباني الحكومية في أم القيوين، تشمل إنشاء مركز الدفاع المدني، ومكتب العمل، وصيانة مستشفى أم القيوين الشارع العام، ومكتب الإعلام، وصيانة إضافة لمسجد حذيفة بن اليمان.

وأضاف أنهم انتهوا من إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين«إحلال»، بتكلفة 12.9 مليون درهم، والذي يتكون من مبنى رئيسي و3 ملاحق خدمية ومواقف سيارات بالإضافة إلى مواقف دراجات هوائية، وتمديد أحد المواقف بشاحن السيارات الكهربائية، لتقليل البصمة الكربونية، فيما يضم المشروع أنظمة ذكية مثل نظام الري للتحكم عن بعد وتعمل بحساسات الحركة لتقليل استهلاك LED، ونظام أنابيب ممتدة داخل المبنى لتوفير إضاءة طبيعية، فضلاً عن أنظمة الدخول التعريفي للأشخاص والصوتيات والمراقبة، والنداء العام والإنذار ومكافحة الحريق لتصبح متعددة الاستخدامات، فيما تم تزويد المبنى بسخانات شمسية.

وتطرق إلى مشروع إنشاء وإنجاز مكتب العمل، الذي يضم عدداً من الأقسام المختلفة تشمل المبنى الرئيسي وهو عبارة عن دور أرضي وأول يضم المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والتدريب ومنطقة ترفيهية للموظفين، بالإضافة إلى مبنى خدمات وأعمال خارجية تضم الأسوار والبوابات والمناطق الخضراء ومواقف السيارات، فيما يتمتع المبنى بعوامل الاستدامة والابنية الخضراء وأنظمة خفض الطاقة واستهلاك المياه، وإدارة المباني الذكية للتحكم والمراقبة وتوفير السخانات الشمسية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وتبلغ تكلفة المشروع 13.4 مليون درهم.

قواعد

وقال إنه تم الانتهاء حاليا من أعمال صب قواعد المبنى الرئیسي ومباني الخدمات، وأعمال رقاب الأعمدة للمبنى الرئیسي ومباني الخدمات، وأعمال الطابوق المصمت للمبنى الرئیسي ومباني الخدمات، وأعمال طبقة الدفان الأولى، وجار العمل بالطبقة الثانیة للدفان وعمل الاختبارات المطلوبة، ومن المقرر أن يتم التسليم في مارس 2021.

وذكر أن مشروع صيانة مستشفى أم القيوين بالشارع العام عبارة عن صيانة شاملة ورفع كفاءة عدة أقسام بالمستشفى، فيما تم من قبل انجاز 4 أقسام به وتم تسليمها، وأن أعمال الصيانة الحالية هي لقسمي العلاج الطبيعي والنساء، والتي تشمل استبدال السيراميك وعمل أصباغ وغيرها من الأعمال، فيما بلغت نسبة الانجاز الحالية 90%. وأفاد بأن مشروع صيانة مسجد حذيفة بن اليمان بمنطقة الحمرة «أ» من المقرر الانتهاء منه في سبتمبر المقبل، حيث سيتم إضافة سكن للإمام ومصلى للنساء، لافتا إلى أن مشروع صيانة مكتب الإعلام بأم القيوين يتألف من أعمال دهانات خارجية ومن المقرر الانتهاء منها يوليو المقبل.

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