1255 معاملة في 21 خدمة جددتها تلقائياً «التغير المناخي»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

جددت وزارة التغير المناخي والبيئة تلقائياً 1255 معاملة ضمن21 خدمة تتوزع على قطاعات الصيد والزراعة والثروة الحيوانية والثروة البحرية، ومنها خدمات مزاولة الأنشطة والمهن الزراعية والبيطرية والصيد ومختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الأحياء المائية، وأذونات الاستيراد.

وأكد سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة لـ«البيان» أن عمليات التجديد التلقائي شملت تجديد 502 رخصة قارب صيد، و63 رخصة نوخذة للمتعاملين بشكل استباقي وبدون تقديم طلبات من المتعاملين وتم إيصال هذه الرخص للصيادين والمعنيين بمهنة الصيد إلى مواقع تواجدهم دون الحاجة لمراجعة مراكز إسعاد المتعاملين، و583 شهادة تسجيل واعتماد للمنتجات، وأذونات استيراد لفئة الشركات.

وأضاف أن الوزارة أوقفت غرامات التجديد لعدد من الخدمات منها تراخيص مزاولة نشاط حيواني، ومزرعة إنتاج حيواني، ومنشأة بيطرية، ومزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المعاونة، ومزاولة نشاط زراعي، ومزاولة مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية، ومشتل زراعي، واعتماد منشأة غذائية للتصدير إلى جهة خارج الدولة، واعتماد مسلخ خارج الدولة، وإنشاء مزرعة إنتاج أحياء مائية، وتصدير منتجات أحياء مائية محلية، وتصنيع أسمدة ومصلحات تربة زراعية، واستيراد (أمهات ويرقات /‏ أدوات ومعدات صيد) الأسماك، بالإضافة إلى تجديد رخصة قارب صيد، وإعادة تصدير منتجات أحياء مائية.

معاملات إلكترونية

وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري أنجزت وزارة التغير المناخي والبيئة ما يقارب 42 ألف معاملة عبر قنواتها الإلكترونية والذكية، وجاءت النسبة الأغلب من المعاملات لطلبات الإرشاد البيطري، تلتها خدمات تعديل بيانات الحيازة الزراعية أو إلغائها، ثم تسجيل ملكية أنواع حيوانات تشملها قائمة «سايتس»، ثم معاملات طلب الإرشاد الزراعي، ثم خدمات العاملين في قطاع الصيد من تجديد تراخيص قوارب ونوخذة ونائب نوخذة، وتجديد رخص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين، وخدمات مزاولة النشاط الزراعي.

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