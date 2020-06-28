66 مليوناً مبيعات المنتجات الزراعية المحلية خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

سجلت وزارة التغير المناخي والبيئة زيادة في حجم مبيعات المنتجات الزراعية المحلية، التي يتم تسويقها في عدد من مراكز مؤسسات بيع التجزئة، من خلال اتفاقات التعاون التي وقعتها الوزارة معها، حيث زادت قيمة المبيعات على 66 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم تسجيل إجمالي مبيعات عن العام الماضي تجاوز 86 مليون درهم.

وقال سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة: إن الوزارة تبنت حزمة من البرامج والمبادرات، التي تستهدف زيادة الإنتاج الزراعي المحلي، وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين، عبر توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات المالكة لمراكز بيع التجزئة على مستوى الدولة، لتسويق منتجاتهم الزراعية، كما نفذت عدداً من الأنشطة والبرامج، التي تشمل بناء القدرات للمزارعين، والحد من انتشار الآفات الزراعية ومكافحتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف الثمن، وإجراء البحوث التطبيقية ودعم تطبيق التشريعات البيئية.

وأشار علوان إلى أنه ونتيجة لهذه الخطط والبرامج والجهود، التي بذلتها الوزارة لتنمية القطاع الزراعي فقد تحقق الكثير من الإنجازات، التي انعكست إيجاباً على الإنتاج الزراعي والمزارع والمستهلك على حد سواء، لافتاً إلى أن الأهم من قيمة الإنتاج والكميات المنتجة هو نجاح عمليات تسويق المنتج الزراعي الإماراتي، الذي بات يمتلك حضوراً قوياً في عدد من منافذ البيع الكبرى، كما أنه أصبح من الممكن تمييزه وبسهولة عن غيره من السلع، ما يعزز من الطلب على هذه المنتجات المحلية.

وكانت الوزارة أطلقت العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي، وعلى رأس هذه المبادرات تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع .

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