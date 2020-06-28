المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

نجحت مبادرة أطباء الإمارات، من إدارة وتشغيل سلسلة المبادرات التطوعية المبتكرة، التي تعد الأولى من نوعها محلياً وعالمياً، في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية لآلاف المواطنين والمقيمين، منذ انتشار جائحة «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بأهمية تبني مبادرات مبتكرة لمواجهة الوباء، من خلال تصميم وتنفيذ برامج فعالة للحد من انتشار المرض.

ويعد المستشفى الميداني المتنقل التطوعي، أحد أهم هذه المبادرات، حيث نجح المستشفى في تقديم الرعاية الصحية لأكثر من 80 ألف مراجع، خلال مدة بسيطة، دعماً لجهود مؤسسات الدولة الصحية الحكومية والخاصة في التصدي للمرض.

وأكد الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، مدير برنامج الشيخة فاطمة للتطوع، رئيس أطباء الإمارات، أنه انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكمية، تم إطلاق حزمة مبتكرة من المبادرات التطوعية، لمواجهة الجائحة، والحد من انتشار فيروس «كورونا»، وتم التركيز على تحويل أفكار الشباب من أطباء الإمارات، إلى مشاريع واقعية، تم تنفيذها بشكل سريع ومباشر، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية .

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